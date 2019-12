Pedel i kritisk tilstand efter skole-ulykke

Manden faldt ned fra et tag på en skole i Lunderskov vest for Kolding

Onsdag er en pedel på Kongsbjergskolen i Lunderskov blev hårdt kvæstet efter en arbejdsulykke.

Der er tale om en mand, som faldt ned fra skolens tag. Har er bragt til hospitalet, hvor han kæmper for sit liv.

Det skriver JydskeVestkysten.

Her lyder det videre, at Kolding Kommune er bekendt med sagen og behandler den ud fra beredskabsplanen for alvorlige ulykker.

Det inkluderer blandt andet, at kommunen tager kontakt til Arbejdstilsynet og forhører sig om sikring af medarbejdere, der fremover skal bestige taget.

Derudover er også indkaldt en krisepsykolog, som er til stede på skolen, hvis nogen har brug for støtte.