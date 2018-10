Pelsbutik-ejer lukker efter dødstrusler: - Håber du får kræft

Da 28-årige Faye Rogers for fire uger siden åbnede sin lille pelsbutik i luksusklassen i engelske Stroud, regnede de ubehagelige beskeder fra første fløjt ned over hende.

Til at begyndte med valgte hun at stå fast på sin ret til at drive butikken, men efter mindst 1000 hadebeskeder, dødstrusler og en demonstration, har hun nu valgt at lukke den.

Det skriver adskillige medier blandt andet The Times og lokalavisen Gloucestershire Live.

'Håber du får kræft'

Lørdag valgte knap 50 personer at demonstrere foran butikken, der primært solgte pelse lavet af ræv, kanin og vaskebjørn.

På dette tidspunkt havde Faye Rogers dog allerede taget beslutningen om at lukke butikken af frygt for sin egen og sine ansattes sikkerhed.

- Til at starte med grinede min mand, Alex, og mig egentlig bare af de beskeder, vi fik på Facebook, siger Rogers ifølge Daily Mail.

- I bund og grund var jeg ligeglad. Ligesom så mange andre elsker jeg pels, ligesom jeg heller ikke er veganer. Så længe vi handler lovligt, er jeg ikke ret interesseret i, hvad andre mener.

Efterfølgende blev beskederne dog så slemme, at hun ikke længere kunne ignorere dem.

- Folk skrev eksempelvis: 'jeg er sikker på, at du blev misbrugt som barn, siden du er så ond mod dyr', siger Faye, der også fik at vide, at man håbede, hun ville få kræft.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det var pelse som disse, Faye Rogers solgte i sin butik. Foto: Privat

Vil undgå 'weirdos og veganere'

Dog var det truslen fra en om, at man ville brænde butikken ned, der fik Faye til endeligt at trække stikket.

- Jeg ville ikke udsætte mig selv eller mit personale for fare.

I stedet har hun nu valgt at fortsætte sin pelsbutik på nettet, men fortæller også, at hun overvejer at åbne på ny i nabobyen Gloucester, så hun kan undgå de mange 'weirdos og veganere', som ifølge hende bor i Stroud.

De pelse, der blev solgt i butikken, kostede mellem 250 og 500 pund svarende til 2000 og 4000 kroner.

Politiet fortæller, at de har været opmærksomme på situationen, men at der ikke er blevet indgivet en officiel anmeldelse.