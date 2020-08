Pengespor førte til grufuld opdagelse

En pengeoverførselsvirksomhed var tidligere i år på dupperne, da de havde bemærket en strøm af mærkværdige overførelser til Filippinerne.

En række mindre beløb var blevet overført fra en 42-årig mand til flere fillippinske konti, hvilket fik alarmklokkerne til at ringe hos virksomheden.

Nordsjællands Politi blev straks kontaktet, og de kunne efter en længerevarende efterforskning anholde manden. Det skriver politiet tirsdag i en pressemeddelelse.

Den 42-årige mand havde blandt andet betalt for at kunne live-streame børn under 12 år udøve seksuelle akter, hvilket i retten blev tolket som medvirken til voldtægt.

Opfordring til andre virksomheder

Politiet opfordrer andre pengevirksomheder til at reagere, hvis de opdager noget mistænkeligt.

- Kæmpe stor ros til den pågældende pengeoverførselsvirksomhed for at reagere på deres mistanke. I den pågældende sag gjorde det en stor forskel for os, for uden anmeldelsen var det ikke til at sige, hvornår vi ellers var kommet på sporet af manden, siger politikommissær Jakob Rahbek til Ekstra Bladet.

- Vi vil gerne opfordre andre pengeoverførselsvirksomheder om ligeledes at anmelde det til politiet, hvis de bemærker et mistænkeligt mønster i overførslerne, for politiet tager det seriøst, fortsætter han.

Fik tre års fængsel

Sagen endte med, at den 42-årige Christian Lindebjerg Larsen ved retten i Lyngby erklærede sig skyldig, og i juli blev idømt tre års fængsel samt et forbud mod at kontakte børn under 18 år, han i forvejen ikke kender.

Af domsudskriften fra retssagen fremgår det, at den nu dømte forklarede, at han godt var klar over, at det han gjorde, var forkert. Han mente yderligere, at han var blevet lokket af folk på de respektive hjemmesider til at se på de direkte optagelser af børn, der blive krænket.

Han modtog med det samme dommen.