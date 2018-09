Pensioneret fængselsbetjent idømt 16 år for narkolager

En tidligere fængselsbetjents landejendom i Nordvestsjælland var et stort narkolager, hvor to ansatte på en byggeplads fik stoffer fra.

Det slår Retten i Holbæk tirsdag fast.

Den førtidspensionerede fængselsbetjent Jack Andersen og hans 35-årige ven Martin Breiner blev idømt 16 års fængsel, mens Peter Lund Jensen skal i fængsel i syv år.

13. oktober sidste år fandt politiet under en ransagning enorme mængder amfetamin, MDMA og kokain gemt på Jack Andersens gård.

Det var lageret, som Martin Breiner og kollegaen Peter Lund Jensen tog narko fra og solgte videre fra deres skabe på byggepladsen i Vallensbæk, hvor de arbejdede.

På de to adresser blev der fundet 102,4 kilo narko, og taget den store mængde i betragtning er det afgørende med en hård dom, mener anklager Kenn Jørgensen.

- Når der er tale om så meget stof, er det mellem 14 og 16 år, vi ligger på, siger han.

I retten gik anklageren netop efter 16 år, der er den længste tidsbestemte straf, en person kan idømmes.

Selv om fundene er gjort på forskellige adresser, har kemiske analyser vist, at narkoen med stor sandsynlighed stammer fra samme parti.

De dømte havde alle nægtet sig skyldige i narkoanklagerne mod dem.

37-årige Breiner er i årevis kommet på den seks hektar store gård, hvor den pensionerede fængselsbetjent og hans kone har taget sig af ham, da han ikke havde så meget familie.

Det fortæller Mette Grith Stage, der er Jack Andersens forsvarer.

- Martin er kommet en del på gården, og min klient har ikke været klar over, at han har placeret narko der. Det finder han ud af, da politiet banker ham op 13. oktober om morgenen, hvor de har anholdt Martin på min klients bopæl.

- Min klient er fuldstændig knust. Det har været rigtig hårdt for ham at være væk fra familien i så lang tid, og det er et kæmpe chok for ham at blive dømt, siger hun.

Retten fandt det ikke bevist, at Peter Lund Jensen havde været med til at opbevare stoffer på gården, men da han i efteråret 2017 blev anholdt, blev der i hans hjem fundet en pistol og 28 patroner.

Det forhold havde Lund Jensen erkendt på forhånd.

Han blev foruden våbenfundet dømt for at have opbevaret blandt andet 3,9 kilo amfetamin i sit omklædningsskab på arbejdspladsen.

- Vi havde på forhånd aftalt, at hvis han fik op til syv år, ville vi tænke over dommen. Så det gør vi, siger Lund Jensens forsvarer, Ole Schmidt.

Han fremhæver, at hans klient nægter kendskab til narkoen, og at politiets efterforskning viste, at det primært var Breiners dna, som blev fundet i skabet.

Mens Jack Andersen ankede dommen på stedet, har de to andre udbedt sig betænkningstid.