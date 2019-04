Pensionist får forvaring for overgreb

Den 69-årige Finn Jørgensen blev tirsdag i Københavns Byret idømt forvaring for at have forgrebet sig på en lang række børn i Indien og Sri Lanka. Han ankede dommen.

Det var en enig domsmandsret, der afsagde dommen.

- Retten har lagt vægt på de to tidligere domme og det samlede indtryk og omfanget af den nylig begåede kriminalitet, lød det fra retsformand Anette Burkø i forbindelse med domsafsigelsen med henvisning til de to domme for ligeartet kriminalitet, som han blev idømt i 90'erne.

Dermed fulgte retten anklager Johnni Nymann Jensens strafpåstand. Anklageren fortæller, at han argumenterede for forvaring dels med henvisning til de to tidligere domme fra 95-99 for ligeartet kriminalitet begået i Danmark, og dels fordi de nye overgrebsforhold udstrækker sig fra dommen i 1999, hvor han tog til Sri Lanka og derefter Indien og fortsatte frem til, at han bliev anholdt i maj sidste år.

- Det er jo en indikation på, at der er en væsentlig risiko for, at han er til fare for andres liv og helbred, som det hedder sig i forhold til forvaring. Og så støtter jeg mig selvfølgelig op ad Retslægerådet, der også har tiltrådt, at forvaring skulle være på tale i den her sag, siger Johnni Nymann Jensen til Ekstra Bladet.

Reagerede ikke

Han fortæller, at Finn Jørgensen slog voldsomt ud på 'pædofili-skalaen' ved de psykologiske tests.

69-årige Finn Jørgensen var iklædt en læderjakke, cowboybukser og strømper i sandalerne. Han viste ingen reaktion, da dommen faldt. Han kiggede blot tomt hen mod dommeren, ifølge Ritzaus mand på stedet.

Pensionisten var tiltalt for for at have forgrebet sig på 11 mindreårige drenge i perioden fra 1996 til 13. maj 2018 på ukendte adresser i Sri Lanka og på Paradise Guest House i Indien og andre ukendte adresser i Indien.

Overgrebene er ifølge anklageskriftet sket i form af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, hvor den ældre mand udnyttede sin psykiske og fysiske overlegenhed til at udnytte børnene. Der var også betaling involveret.

Der fremgår også af anklageskriftet, at han har optaget og taget billeder af drengene og delt disse med ligesindede på nettet. På nogle af billederne optræder manden selv.

Gennem retssagen har den tidligere pædagogmedhjælper, der har et skrantende helbred, bedyret sin uskyld. Hvis han havde været sammen med nogen af børnene, havde de alle været over 15 år, har hans forklaring lydt.

På mandens adresse i København fandt politiet 1540 pornografiske film samt 8348 billeder pornografiske billeder af børn, efter at han blev anholdt i Københavns Lufthavn sidste år. Her blev der blandt andet konfiskeret computer, harddisk, mobiltelefon samt en gulddildo, som han dog hævder, at han brugte som kløpind.

Operation Picachu

Sagen blev rullet op i et samarbejder mellem internationale politimyndigheder, der startede i Canada med en billedserie, hvor en srilankansk eller indisk dreng stod foran et gardin med Pokémon-figuren Picachu. Derfor blev operationen kaldt 'Operation Picachu Curtain'.

En nærmere undersøgelse af billedeserien førte politiet til en pædofil, der havde en mappe, der hed 'by Finn Jørgensen' - altså 'af Finn Jørgensen.

- På den baggrund undersøger man nærmere og finder frem til Finn Jørgensen. Man kan også se danske effekter på nogle af billederne med drengene. Blandt andet en 'En Enkelt'-sprutflaske og danske pornoblade, siger Johnni Nymann Jensen.

Udover en enkelt dreng, som Finn Jørgensen havde pasoplysninger på, har det ikke været muligt at identificere ofrene.

Grum fortid

I 1992 blev manden dømt for at blufærdighedskrænke en mindreårig ved at stikke hånden ned i bukserne på ham. Derudover forsøgte han at kysse en dreng ved at stikke sin tunge ind i munden på ham.

I 1999 blev han dømt for omkring 15 forhold, der alle involverer børn. Heriblandt et forhold, hvor han afklædte en dreng, som han berørte. I et anden forhold gik det ud over en række drenge i en svømmehal i Nordsjælland.

Senest blev han i 2002 dømt for besiddelse af børnepornografi.

Samlet set er manden tidligere blevet idømt to års fængsel for sine ugerninger, mens han er blevet pålagt at betale ti dagbøder a 500 kroner. Siden har den tiltalte skiftet efternavn.