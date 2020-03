Pensionist gennemskuer virus-tricktyve og truer med politiet

En kvindelig pensionist i Sønderjylland får ros af politiet for at gennemskue to coronavirus-tricktyve, som efterfølgende tog flugten.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse sent onsdag aften.

Ifølge politiet udviste kvinden sund skepsis, da to mænd i hvide plastdragter med blå hætter og masker i denne uge ringede på døren og hævdede, at de var fra Sundhedsstyrelsen.

Nogle borgere ville måske have åbnet døren og budt personerne inden for set i lyset af den aktuelle situation med virussmitte. Men den kvindelige pensionist lod være, og samtalen foregik i stedet gennem et vindue.

De to mænd hævdede, at de kom fra Sundhedsstyrelsen. Det troede kvinden imidlertid ikke på. Og da hun løftede sin telefon op for at vise, at hun ville ringe til politiet, løb de to tricktyve fra stedet.

Efterfølgende orienterede kvinden politiet om hændelsen.

Vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis forebyggelsesenhed roser kvinden for at have gjort det rigtige.

- Tricktyve spiller på, at vi i Danmark generelt har høj tillid til hinanden og til myndighederne, hvorefter de forsøger at blive lukket ind i borgernes hjem, så de kan stjæle kontanter, kreditkort og værdigenstande, udtaler Christian Østergård i pressemeddelelsen.

Han understreger, at det vigtigste, borgere kan gøre for at undgå tricktyverier i deres hjem, er at være skeptiske over for ukendte personer, der ringer på døren.

- Nogle vil måske mene, at man er uhøflig over for en person, der udgiver sig for at være fra myndighederne. Men det er helt i orden at være kritisk og for eksempel bede om legitimation, udtaler vicepolitiinspektøren.