Pensionist tiltales for drab på ægtemand med kanyle eller nål

Med en nål eller en kanyle stak en nu 72-årig kvinde i København flere gange sin mand i halsen, brystkassen og skulderen, så han mistede livet.

Det hævder anklagemyndigheden, der har rejst tiltale om drab i en sag, som på flere måder er usædvanlig.

Manden blev 66 år. Han døde for godt to år siden. Politifolk fandt ham i parrets lejlighed på Amager 23. februar 2017.

Umiddelbart vurderede de, at omstændighederne var så mistænkelige, at kvinden blev sigtet for på ukendt vis at have forvoldt hans død.

Kvinden, der i forbindelse med et grundlovsforhør blev beskrevet som lille og tætbygget med knold i nakken, blev dagen efter varetægtsfængslet af en dommer.

Politiet talte om en omfattende efterforskning. Og efter et halvt års tid blev hun sat på fri fod.

Dette er fortsat situationen på et tidspunkt, hvor anklagemyndigheden altså mener at kunne bevise, at hun begik manddrab med enten nål eller kanyle. Mandens højre lunge faldt sammen, og dette var årsag til hans død, hedder det i anklageskriftet.

Heri påstås det også, at hun desuden forsøgte at dræbe ham med et østeuropæisk lægemiddel. Dette mislykkedes, fordi dosis ikke var tilstrækkelig, hedder det.

Den 72-årige, der er russisk statsborger, nægter sig skyldig. Det har hun gjort i to år.

Når sagen senere på året kommer for i Københavns Byret, skal nævninger og dommere tage stilling til flere andre påståede forbrydelser.

Er det rigtigt, at hun lavede et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven? Og at hun endda forsynede det falske dokument med underskrifter fra såkaldte vitterlighedsvidner?

Desuden skal byretten høre om en voldsom episode på Hvidovre Hospital en måneds tid før mandens dødsfald. Her skal kvinden - ifølge påstanden fra anklagemyndigheden - have kastet varm kaffe på to sygeplejersker, der blev ramt på armen og i ansigtet.

Nævningesagen indledes 28. august. Hele 13 retsmøder er der afsat, oplyser Københavns Politi.

Hvis kvinden findes skyldig, risikerer hun udvisning.