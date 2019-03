Pensionist tiltalt for pædofili: Her er hans uhyggelige fortid

69-årig tiltalt for at have filmet og forgrebet sig på en række indiske og srilankanske drenge, mens han også har delt børneporno

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Med sig i retten havde en pædofili-tiltalt 69-årig mand Lars Keplers krimiroman 'Stalker' liggende i en hvid plasticpose.

Han tog position med et 'suk' i stolen ved siden af sin forsvarsadvokat i Københavns Byret, hvorfra han kunne blive mindet om sin dystre fortid, der indebærer tre tidligere domme.

Domme, den tidligere pædagogmedhjælper blandt andet har fået for at forgribe sig på børn.

Små drenge

I 1992 blev manden dømt for at blufærdighedskrænke en mindreårig ved at stikke hånden ned i bukserne på ham. Derudover forsøgte han at kysse en dreng ved at stikke sin tunge ind i munden på ham.

Efterfølgende læste anklageren højt fra en dom fra 1999, hvor den tiltalte blev dømt for omkring 15 forhold, der alle indebærer børn. Heriblandt et forhold, hvor han afklædte en dreng, som han berørte. I et anden forhold gik det ud over en række drenge i en svømmehal i Nordsjælland.

Seneste blev han i 2002 dømt for besiddelse af børnepornografi.

Samlet set er manden blevet idømt to års fængsel for sine ugerninger, mens han er blevet pålagt at betale ti dagbøder a 500 kroner. Siden har den tiltalte skiftet efternavn.

Det var herinde, at danskeren indlogerede sig, da han igennem en lang årrække var i Indien. Privatfoto

Strengeste straf

Op til den nuværende retssag, hvor han er tiltalt for at have forgrebet sig på mindst ni mindreårige drenge i Indien og Sri Lanka, er der blevet lavet en mentalundersøgelse af manden.

Anklageren går efter lovens strengeste straf: En tidsubestemt forvaringsstraf.

Som det lyder i erklæringen, er forvaring påkrævet for at forebygge fremtidige overgreb på børns 'liv, legeme, helbred eller frihed'.

I erklæringen bliver manden beskrevet som en person med højt selvværd, der ikke angrer eller føler skyld. Han vurderes dog ikke som psykopat, hvorfor man anbefaler en forvaringsdom, hvis han kendes skyldig.

Vil flytte til Indien

Ifølge anklagerne har manden desuden optaget og taget billeder af drengene og delt disse med ligesindede på nettet.

På nogle af billederne optræder manden selv.

Uhyggeligt nok vil manden efter eget udsagn forsøge at flytte ned til familien, hvis barn optræder på nogle af billederne, i Indien, hvis han ikke bliver dømt til ubestemt tid bag tremmer.

Retssagen fortsætter 25. marts.