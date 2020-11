Per i chok: - Der er stjålet vin for adskillige millioner

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Natten mellem torsdag og fredag fandt et indbrud sted hos den eksklusive vinhandler FineWines i Kokkedal. Et indbrud, der for indehaveren virker skræmmende nøje planlagt og tilrettelagt.

I løbet af fire timer har ukendte gerningsmænd lavet et hul i en dobbeltmuret bygning lige præcis der, hvor det var muligt at komme ind på Per Østergaards eksklusive vinlager. Havde hullet været blot 30 centimeter til den ene eller den anden side, var gerningsmændene stødt på en stolpe.

Herefter har gerningsmændene stjålet, hvad Per Østergaard kalder 'den allerværste del af lageret': Flere sjældne vine, som er umulige for ham at erstatte.

- Der er stjålet vin for adskillige millioner. Enten har de selv haft vinforstand, eller også er der nogen, der har fortalt dem præcis, hvad de skulle stjæle. De har blandt andet stjålet champagner, som slet ikke kan skaffes andre steder, fortæller Per Østergaard til Ekstra Bladet.

Midt i Black Friday og med jul og nytår lige om hjørnet kunne timingen ikke være dårligere, men for Per Østergaard er det langt fra økonomien, der er det værste ved indbruddet.

'Gør ondt'

- Der er hjerteblod i det her. Der er tale om flasker, som jeg har samlet gennem 30 år. Det er flasker, jeg aldrig kan skaffe igen. Det gør sgu ondt, og den måde, indbruddet er foregået på, er kynisk, siger han.

Per Østergaard har et klart formål med at fortælle om det udspekulerede indbrud: Kontakt ham eller politiet, hvis du bliver tilbudt eksklusive eller sjældne vine til priser og på steder, hvor det ikke virker oplagt.

- Jeg håber på, at flaskerne på en eller anden måde dukker op, siger Per Østergaard.

Der er blandt andet tale om 'store mængder' Krug Vintage, Krug Clos du Mesnil, Krug Ambonnay, Cristal, Cristal Rosé, Dom Perignon i flere årgange, Dom Perignon Oenotheque Rosé og Dom Perignon i flere forskellige størrelser. Nogle af flaskerne er helt op til 6 liter.

Lignende indbrud

Det er ikke første gang, at eksklusive vine med nærmest Olsen Banden-agtige metoder er blevet stjålet ved at lave hul i murværket.

I februar i år havde Michelin-restauranten Formel B i København et indbrud, der minder om det, FineWines i Kokkedal har været udsat for med hul i murværket.

I samme weekend havde den eksklusive sushirestaurant Anaba også indbrud, hvor der ligeledes blev stjålet dyre vine fra et aflåst kælderrum.

Nordsjællands Politi bekræfter overfor Ekstra Bladet, at de har modtaget anmeldelsen om indbruddet i Kokkedal. Om politiet arbejder ud fra, at der er sammenhæng mellem indbruddene, kan politiet ikke oplyse for nuværende.

