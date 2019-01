Per var passager på dødstoget: - Stor ros til de kompetente myndigheder

Togpersonalet, redningsfolkene og politibetjentene håndterede den voldsomme togulykke suverænt, mener passageren Per Michael Larsen

Per Michael Larsen blev kastet fremad efterfulgt af brag. Han så et hav af gnister og hørte en skramlen, som var toget ved at køre af skinnerne.

- Jeg sad i den bageste del af det vognsæt, der blev totalskadet oppe i fronten. Jeg mener, det var vogn 64 eller 63, det gik stærkt ud over, og jeg sad i vogn 61 allerbagest i den ende, fortæller 60-årige Per, der arbejder som direktør, til Ekstra Bladet.

Ingen i Pers vogn var nogle af de otte dræbte eller 16 sårede personer som følge af togulykken på Storebæltsbroen onsdag morgen.

Faktisk var der blot en rude, der krakelerede totalt på ydersiden. Og nogle uhyggelige sekunder, hvor ingen ved, hvad der var sket.

- Så kom togføreren ind, og vi kunne høre på ham, at det er alvorligt, fordi han søger efter en læge.

Per fulgte med i meldingerne om, at der var sårede ombord. Men det skulle snart vise sig, at det ikke var den eneste skade sket.

- Togføreren kom ned og havde en telefonsamtale, hvor han sagde, at der var én, der var afgået ved døden. Så begyndte det at gå op for en, at det var mere alvorligt end som så.

Stor ros hele vejen

Per er efter omstændighederne okay efter togulykken. Og der skal lyde en 'stor ros hele vejen igennem til de kompetente myndigheder'.

- Da togføreren kommer igennem toget, er der selvfølgelig lidt panik, for han skal også skabe overblik over situationen. Men han virker vanvittig professionel omkring håndteringen af, hvad der skal gøres, og han havde kontakter til centralen og andre undervejs.

- Vi får ro på og tænker: 'Okay, vi er hverken ved at falde ud over siderne eller lignende'. Så vi tog det stille og roligt.

Mens passagererne i vogn 61 ventede i omkring to timer på at blive hjulpet ud, strømmede det til med ambulancer, redningskøretøjer og redningshelikoptere, siger Per.

Rene tilfældigheder

Selvom Per slap uden skrammer, var det i den grad op til tilfældighederne, at han ikke endte i den vogn, som havde allermest brug for hjælp.

Han tager nemlig toget hver dag og plejer at sidde i den forreste vogn.

- I ni ud af ti tilfælde plejer toget at vende anderledes. Jeg kører altid på første klasse, og første klasse plejer at være i den forreste del af toget. Det var det så ikke den dag, og det er jo så meget heldigt for mig. Men havde toget vendt, som det plejer, havde jeg været forrest i toget.

- Det sidder selvfølgelig i baghovedet. Hvorfor var det lige sådan den dag? Der handler så meget om tilfældighederne.

