Perle livløs i brand: Så kom nabokonen

Mens Anni Pedersens ægtemand i lørdags arbejdede på et nyt køkken sammen med hendes søn, bød svigerdatter på frokost.

Efter kort overvejelse besluttede Anni Pedersen sig for at lade den syvårige bomuldshund Perle blive hjemme i huset i bornholmske Nexø.

Det fortrød den 58-årige kvinde, da hun midt i maden blev ringet op af en nabo.

- Hun spurgte, om jeg boede i Kirkestræde 27, og sagde så 'Dit hus brænder', fortæller Anni Pedersen til Ekstra Bladet.

Naboen kunne ikke komme ind i det aflåste hus, og Anni Pedersen, som styrtede hjemad, instruerede hende i at kravle over et plankeværk og ind i haven for at komme ind af den ulåste havedør.

- Hun får åbnet døren, og så vælter røgen hende ind i hovedet, og hun kan ikke se Perle, siger Anni Pedersen.

Perle er en blanding af en shih tzu og en chihuahua. Privatfoto

Til alt held lagde redningskvinden sig ned på knæ.

- Og her kunne hun mærke Perle, som lå lige ude ved døren. Hun har prøvet at komme ud.

Det kom den lille hund omsider med nabokvindens hjælp.

- Hun gik i gang med genoplivningen ved kunstigt åndedræt, fortæller Anni Pedersen, som i mellemtiden var nået frem til sit brændende hjem.

Det samme var brandvæsnet, som nægtede hende adgang til haven.

- Men naboen råbte derindefra, at Perle var i live, og hun ville køre hende til dyrlægen.

Anni og Flemming kan ikke bo i deres hus foreløbig. Privatfoto

Ikke længe efter blev Anni Pedersen og hendes hund genforenet ude på vejen.

Tæven har det efter omstændighederne godt.

- Hun har hostet en del, men dyrlægen siger, at det skyldes røgen, der er kommet ned i lungerne. Heldigvis spiser hun og har været ude at gå for at få gang i systemet, siger Anni Pedersen, der arbejder som rengøringsassistent.

Mens vovsen mirakuløst overlevede branden, har huset det langtfra godt.

- Det er ubeboeligt, og der går i hvert fald fire-fem måneder, før vi kan flytte ind igen. Heldigvis har min mand et hus i Nylars, som han er ved at prøve at sælge. Det bor vi i indtil videre, siger Anni Pedersen.

Hun og manden, Flemming, fik mandag besøg af brandvæsnets teknikere, som skal fastslå årsagen til branden.

Huset er svært sodskadet efter branden. Privatfoto