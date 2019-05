Person anmelder voldtægt under Distortion

Københavns Politi undersøger torsdag en voldtægtssag, som er anmeldt i forbindelse med onsdagens Distortion-fest på Nørrebro i København.

Det bekræfter den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Aaron Newman, over for Ekstra Bladet:

- Vi har fået en anmeldese om voldtægt, og den er vi ved at undersøge, om der er hold i. Og mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Vi er stadig i gang med efterforskningen.

Københavns Politi har også modtaget, hvad de kalder, en 'lind strøm af voldsanmeldelser'.

Det oplyser Tommy Laursen, der er kommunikationsansvarlig ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet. Han ønsker dog ikke at uddybe, hvor mange der er tale om.

- Vi har endnu ikke et overblik over, hvor mange anmeldelser vedrørende vold, der er kommet. Vi har formentlig først det store overblik på mandag.

Ifølge TV2 er 15 personer blevet anholdt i forbindelse med gadefesten.

Tre er anholdt for salg af narkotika, hvoraf to skal fremstilles i grundlovsforhør. Én er anholdt for overtrædelse af knivloven. Én er anholdt for ukvemsord mod tjenestemand. Fire er anholdt for ulovligt ophold, to for ulovligt arbejde, og to er genkendt for tyveri. Én person er anholdt i henhold til ordensbekendtgørelsen om sikring af den offentlige orden, ligesom vedkommende også havde et indrejseforbud. Yderligere én person er anholdt i forbindelse med ordensbekendtgørelsen.