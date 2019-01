Person død: Biler støder frontalt sammen

Sydjyllands Politi er rykket ud til et alvorligt uheld i Grindsted

Et frontal sammenstød kostede lørdag morgen en kvinde livet i Grindsted.

Det oplyser Sydjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er tale om to almindelige personbiler, der kører frontalt sammen formentlig på grund af glat føre.

- Vidner på stedet forklarer, at det formentlig var den afdøde part, der havner i den modsatte vejbane på grund af det glatte føre, forklarer vagtchef Mads Lervad Langmark.

- Men bilinspektører er stadigvæk på stedet for at undersøge ulykken, fortæller vagtchefen, der forventer, at vejen vil være spærret til omkring klokken 11.

Den anden bilist slap langt mere nådigt fra ulykken, fortæller Mads Lervad Langmark.

- Kvinden i den anden bil er blevet bragt til Esbjerg Sygehus til obligatorisk tjek, men der er kun tale om mindre skader.

De pårørende til ulykken er underrettet, fortæller vagtchefen.