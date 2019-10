Person død efter arbejdsulykke

En arbejdsulykke fredag har resulteret i, at en medarbejder fra virksomheden Copenhagen Malmø Port er gået bort søndag aften. Det bekræfter virksomheden mandag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Ulykken fandt sted på containerterminalen i København. Medarbejderen blev hårdt kvæstet på grund af ulykken.

Den kvæstede kom på hospitalet og fik behandling, men afgik ved døden søndag aften.

Ulykken skete, fordi to container-kraner (Straddle carriers, red.) stødte sammen. Hændelsen er stadig ved at blive undersøgt nærmere.

I pressemeddelelsen fortæller CEO i Copenhagen Malmø Port Barbara Scheel Agersnap, at hændelsen er en stor tragedie, og at de nu fokuserer på at tage hånd om deres påvirkede medarbejdere.

'Det er med den dybeste sorg, at vi har modtaget informationen om, at vi har mistet en kollega. Det er en stor tragedie. Mine tanker i denne svære stund går til familien og øvrige pårørende, og også til alle i CMP som har mistet en god ven og højt værdsat kollega,' skriver Barbara Scheel Agersnap.

Virksomheden oplyser, at medarbejderne er tilbudt krisehjælp. De ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.