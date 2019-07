Person død i brand

En person har natten til torsdag mistet livet i en brand i et sommerhus i Ebeltoft.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 3.32. Da politiet og brandvæsen nåede frem til stedet, blev personen fundet død.

Den omkomne er ikke endeligt identificeret, og politiet ønsker derfor ikke at oplyse nærmere om vedkommendes køn og alder. Politiet har dog en formodning om, hvem vedkommende er.

Politiet afspærrede efter branden området omkring sommerhuset for at sikre spor. Ifølge de foreløbige undersøgelser tyder det ikke på, at der er noget mistænkeligt ved branden. Politiet efterforsker dog fortsat på stedet for at forsøge at fastslå brandårsagen.

Østjyllands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de pårørende til den person, man formoder er omkommet, er blevet underrettet.