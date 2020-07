En person var sent tirsdag aften involveret i et færdselsuheld med dødelig udgang i Vamdrup

En person er afgået ved døden efter at have været involveret i et færdselsuheld i Vamdrup nær Kolding.

Det bekræfter vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Lars Grønlund overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et færdselsuheld med dødelig udgang, siger vagtchefen.

Lars Grønlund tilføjer, at han ikke kan oplyse mere om sagen før senere.

Foto: Øxenholt Foto

