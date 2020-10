Person død i ulykke

En kvinde er død i en soloulykke på Rute 57 Sorøvej. Vejen er lige nu spærret i begge retninger mellem frakørsel mod Nyrup og frakørsel mod Jonstrup.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi, der modtog anmeldelsen om ulykken klokken 6.55, over for Ekstra Bladet.

- Det er en soloulykke, hvor en passager er afgået ved døden, siger politiets vagtchef Mads Haugaard til Ekstra Bladet.

Kvindens pårørende er ikke underrettet, da man endnu arbejder på at identificere hende.

Politiet oplyser, at der har været mindst to personer i bilen, men politiet er endnu ikke sikre på, at nogen af dem var føreren af bilen.

- Det er lidt uklart, om der har været flere i bilen, siger vagtchefen.

Den anden person, en mand, er fløjet til Rigshospitalet i helikopter. Han er uden for livsfare.

Vejen forventes tidligst åbnet igen klokken 11, og bilister opfordres indtil da til at finde en alternativ rute.