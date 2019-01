Person fastklemt: Lastbil og personbil kørt sammen

En person er fastklemt i sin bil, efter en lastbil og en personbil er kørt sammen mellem Slagelse og Ruds Vedby.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Vi ved ikke så meget endnu, andet end der er tale om en lastbil og en personbil, der er involveret i et sammenstød. Personen i bilen er fastklemt, forklarer vagtchefen til Ekstra Bladet.

Ulykken gør, at Nykøbing Landevej (rute 225) er spærret syd for Sønderup i begge retninger.

Politiet ved endnu ikke, hvor lang tid det forventes at tage, før vejen bliver genåbnet. Der er heller ikke informationer om de impliceredes tilstand.

Ekstra Bladet følger sagen..