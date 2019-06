Person frygtes druknet: Større redningsaktion i gang

Politiet og beredskabet har onsdag middag gang i en større eftersøgning efter en person, de frygter kan være druknet.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen over for Ekstra Bladet:

- Vi fik en anmeldelse fra en tysk turist, der undrede sig over, at en hund gentagne gange søgte ud i havet, som om den ledte efter noget. Vi tager udgangspunkt i, at det værste kan være sket.

Politiet fik anmeldelsen klokken 11.49 og efterfølgende er både helikoptere og redningsbåde sendt ud for at lede efter personen.

- Vi frygter, at ejeren er gået i vandet og ikke er kommet tilbage, hvorefter hunden har forsøgt at svømme ud efter manden, fortæller Per Jørgensen til Ekstra Bladet.

Politiet oplyser, at de ikke ved, om der er tale om en mand eller kvinde:

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvem ejeren er. Der er fundet en efterladt bil, og vi er ved at undersøge, hvem den tilhører, fortæller vagtchefen.

Opdateres ...