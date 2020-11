Person fundet død efter brand i industribygning

En person er fundet død i forbindelse med en brand i en industribygning i Københavns Sydhavn tidligt lørdag morgen.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

Brandvæsnet er fortsat på stedet for at slukke branden, som dog er under kontrol, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix.

Hastet væk

Politi og brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 05.31.

25 brandfolk måtte rykke ud for at hjælpe med at slukke flammerne i den omfattende brand.

Da flammerne var slået ned, fandt brandfolkene en person i bygningen. Vedkommende blev hastet væk i en ambulance.

Der er tale om en brand i en toetagers industribygning på Sydhavnsgade 28. Bygningen huser flere forskellige virksomheder.

Årsagen til branden er uvis.