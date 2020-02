Person fundet død efter brand

Politiet arbejder på at klarlægge dødsfaldet, lyder det

En person er fredag morgen fundet død efter en brand i et hus i Låsby.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Der er tale om et lig, som er fundet på en adresse på Gammel Aarhusvej i den lille jyske by tæt på Galten. Her rykkede brandvæsnet ud til en omfattende brand klokken 05.37.

- Vi får anmeldelsen som en ildebrand, og da vi så kommer derud, viser det sig, at der er en person, der er afgået ved døden, siger vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen til TV2 Østjylland.

Vagtchefen fortæller videre, at man undersøger dødsfaldet som mistænkeligt, hvilket man altid gør indledningsvist, når man finder døde personer i sådanne tilfælde.

Branden er slukket fredag morgen. Ud på formiddagen arbejder politi og teknikere på stedet for at undersøge brand- og dødsårsagen.

Opdateres ...