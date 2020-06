Person fundet død i Silkeborgsøerne

En person er søndag eftermiddag fundet livløs i vandet ved Vestergade i Silkeborg.

Politiet er på stedet.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis til Ekstra Bladet.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 14.30. Redning er hurtigt fremme, men sundhedspersonalet kan konstatere, at vedkommende er afgået ved døden, fortæller vagtchefen.

Det var en forbipasserende, der slog alarm.

- En forbipasserende går på Vestergade og ser, at der ligger en livløs person i vandet. Vedkommende skynder sig at ringe 112, og da vores første patrulje kommer frem, kan de se, at der ligger en livløs person i sivene, siger Allan Riis.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at efterforskere, beredskabsstyrelsen, to hundepatruljer, retsmedicinere og kriminalteknikere arbejder på stedet.

Mistænkeligt dødsfald

Politiet har afspærret området af hensyn til de forbipasserende. Det skyldes, at den livløse person endnu ikke er bjærget.

- Vi anser det for at være et mistænkeligt dødsfald, og derfor forsøger vi at bevare findestedet så længe som muligt af hensyn til sporsikring og efterforskning, siger vagtchefen.

- Er der noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse?

- Det kan jeg endnu ikke sige noget om, men vi vil gerne have klarlagt, om der er tale om en ulykke eller en forbrydelse, og så er det op til indsatslederen at vurdere sagen herfra, siger Allan Riis.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og politiet ønsker derfor ikke at fortælle yderligere om identiteten på den afdøde.

