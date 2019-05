Person fundet død i voldgrav

Sydøstjyllands Politi oplyser Fredag morgen, at en person er fundet død i en voldgrav i Fredericia.

- Vi har her til morgen klokken 07.19 fået en anmeldelse fra en tilfældig forbipasserende person, som ser at en person ligge nede i voldgraven. Vi har undersøgelser der pågår lige nu for at finde ud af, om der er foregået noget ulovligt, siger John Skjødt til Ekstra Bladet.

Politiet ved endnu ikke, hvem den afdøde person er, og man har derfor ikke kontaktet pårørende.

- Vi er ved at undersøge, om der er nogen nærheden, som har en person, som de ikke har haft kontakt til i dag, siger vagtchefen ved Sydøstjylland Politi.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.