Person fundet død: Politiet efterforsker 'mistænkeligt' dødsfald

En person blev torsdag fundet død i en lade i Haderslev.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

'Vi modtog kl. 17.26 anmeldelse om en livløs person, der var fundet i en lade på en landejendom i Haderslev Kommune. Politiet efterforsker hændelsen som et mistænkeligt dødsfald,' skriver de.

Uidentificeret

'Den afdøde er endnu ikke identificeret, og de pårørende derfor ikke underrettet,' skriver politiet.

På Twitter omtalte Syd- og Sønderjyllands Politi først personen som 'dræbt'. Deres pressekontakt Mads Dollerup-Scheibel fortæller dog til Ekstra Bladet, at det ikke er blevet bekræftet, at der er tale om et drab.

Politiet har derfor efterfølgende ændret deres formulering på Twitter.

Ekstra Bladet følger sagen ...