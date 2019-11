Person fundet i vandet: Reddet op af to borgere

To civile har reddet en person op fra vandet i København

To borgere sprang mandag eftermiddag i vandet ved Sjællandsbroen og reddede en ung kvinde op. Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Personen er i live og er blevet kørt væk af en ambulance.

- Kvinden, der er 19 år, blev reddet op og var meget kold, men i live, fortæller vagtchef Kristian Rohdin.

Hovedstadens Beredskab roser de to borgere, der hoppede i vandet for at redde kvinden.

'Det var to civile borgere, der sprang i vandet og reddede personen ind på land, før vi kom til stedet. Alt mulig ros skal der lyde til disse to fra Hovedstadens Beredskab', står der på Twitter.