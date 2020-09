Person i kritisk tilstand: Fundet i vandet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En dykker er torsdag aften blevet reddet op af vandet i Skovshoved Havn.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Personen er blevet fundet efter en større redningsindsats, hvor der blandt andet var indsat redningsbåd, helikopter og dykkere.

Politiet oplyser, at dykkeren, der blev fundet i vandet, er blevet kørt på Rigshospitalets Traumecenter. Vedkommendes tilstand betegnes som kritisk.

Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortalte i forbindelse med aktionen, at en helikopter cirklede over vandet og lyste ned for at søge efter det, der altså viste sig at være en dykker i nød.

Ifølge Beredskab Øst var det redningsdykkere fra Hovedstadens Beredskab, der fandt dykkeren på dybere vand.

De pårørende til vedkommende er underrettet, oplyser politiet.