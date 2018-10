Person mistede herredømmet over bil: Kørte ind i hus

En personbil er kørt ind i et hegn og derefter ind i et hus ved Stubyvej ved Vordingborg torsdag

En personbil med to mandlige passagerer i er kørt ind i et hegn og derefter ind i et hus ved Stubyvej ved Vordingborg.

Det bekræfter Ove Christoffersen, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falster Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10.06 torsdag.

To mænd i en bil er kørt ind i et hus. De er begge tilskadekomne. Foto: Per Rasmussen

Begge passager er kommet til skade, men graden af skaderne er uvist på nuværende tidspunkt. Den ene passager er kørt til Køge sygehus, og den anden er fløjet i akuthelikopter til Rigshospitalet. Det fortæller Sydsjællands og Lolland-Falster Politis vagtchef til Ekstra Bladet.

I høj fart

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller om episoden.

- En mindre bil mistede herredømmet i temmelig høj fart og ramte kantstenen på Stubyvej ved Vordingborg. Bilen pløjede igennem et hegn og ramte derefter et hus, fortæller Ekstra Bladets reporter.

- Der var to passagerer i bilen. Den ene person er umiddelbart uskadt og den person anden lå angiveligt bevidstløs på vejen. En kvinde der så det hele fra sit vindue er angiveligt gået i chok. Hun bliver nu behandlet af ambulancefolkene, siger Ekstra Bladets mand på stedet

Ekstra Bladets reporter fortæller også, at den uskadte bilpassager var meget aggresiv. Personen blev angiveligt anholdt af politiet kort efter.

Sydsjællands og Lolland-Falster Politi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse om manden er anholdt. Politiet har heller ikke bekræftet om en kvinde er gået i chok. Foto: Per Rasmussen

På jagt efter bilen

Politiet ledte faktisk allerede efter personbilen.

Klokken 08.30 aflæste en borger nemlig et registreringsnummer på en bil, som kørte ind i hæk i Bårse nær Vordingborg.

Da politiet så ankom til ulykkesstedet på Stubyvej klokken 10.06, kunne de konstatere, at det var den samme bil. Det oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Opdateres...