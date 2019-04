En beboer i en ældrebolig i Odense er omkommet under en brand.

Det bekræfter vagtchef ved Fyens Politi, Lars Thede, over for Ekstra Bladet og fortæller samtidig, at politiet fik anmeldelsen klokken 11.25

- Branden opstod som følge af rygning, og de efterfølgende brandskader er så slemme, at det har været nødvendigt at genhuse tre andre beboere, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

Lars Thede oplyder, at de pårørende endnu ikke er underrettet.

Opdateres...