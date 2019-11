Person omkommet i brand

En person har torsdag mistet livet i en brand i et rækkehus på Holtegårdsvej i Holte.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at naboerne til ejendommen er blevet evakueret. Der er ikke fare for, at branden spreder sig yderligere.

Anmeldelsen om branden kom klokken 8.34, oplyser politiets vagtchef til Ritzau. Han fortæller, at en nabo slog alarm, og at brandvæsnets røgdykkere fandt den omkomne person i huset.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

- Når branden er slukket, og huset er kølet ned, skal vi undersøge de nærmere omstændigheder, siger vagtchef Dyre Sønnicksen til Ritzau.