Person omkommet i trafikulykke

En person er fredag aften omkommet og to personer kvæstet i trafikulykke ved Asnæs på Sjælland.

Det oplyser vagthavende hos Midt og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- To biler er fredag aften kørt frontalt sammen. En person er afgået ved døden og to er kvæstet. Vi fik meldingen 18.52.

- Vores indtryk er, at der en person der har forladt stedet, vi ved ikke, om personen har forladt stedet i shock eller for at flygte fra stedet.

- Vi kan ikke oplyse mere på nuværende tidspunkt.

På Twitter oplyser Midt og Vestsjællands Politi, at vejen vil være afspærret i længere tid.

Meget alvorligt færdselsuheld ved Asnæs (Rødhøj). Giv plads til redningsindsatsen. Vejen vil være spærret i en længere periode. Myndighederne er på stedet. — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) February 14, 2020

