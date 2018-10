Person omkommet: Påkørt af tog

Opdatering klokken 15:26: Togtrafikken er genoptaget efter endt undersøgelse, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

En mand har mistet livet efter at være blevet påkørt af et tog ved Vildbjerg. Det har været umuligt at genoplive ham, lyder meldingen på Twitter fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Efter personpåkørslen kørte der ikke toge mellem Herning og Struer, og togbusser blev indsat i stedet. Men nu er togtrafikken genoptaget.

- Togene kører igen, men vi ved endnu ikke, hvem den påkørte er, oplyser Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Det er uvist, hvordan maden var endt foran toget, lyder meldingen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Mandsperson påkørt af tog i Vildbjerg syd for stationen kl. 1248. Genoplivningsforsøg forgæves. Identitet ukendt. Der er indsat togbusser på strækningen Holstebro-Herning. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) October 20, 2018

