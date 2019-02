Person påkørt under flugt fra politiet: I kritisk tilstand

En person er bragt til hospitalet i kritisk tilstand efter at være blevet kørt ned af en flugtbilist, oplyser politiet

Natten til lørdag forsøgte betjente fra Københavns Politi at standse en bil i Indre By.

Bilens fører valgte i stedet at tage flugten, og her skete der ifølge politiet en voldsom personpåkørsel.

Henrik Brix, der er vagtchef ved Københavns Politi, kan ikke oplyse, om der er tale om en mand eller kvinde, men fortæller til Ekstra Bladet, at personen er i kritisk tilstand.

- Situationen udspiller sig klokken 01.20 ved Vor Frue Plads, hvor politiet retter henvendelse til en person i et køretøj. Han vælger at køre fra stedet og rammer her en fodgænger, som bliver kørt kørt på hospitalet i kritisk tilstand.

Han bekræfter, at personen fortsat er i kritisk tilstand lørdag morgen.

- Senere finder vi flugtbilen ved Israels Plads, hvor vidner har set to yngre mænd løbe fra bilen. Der er tale om to mænd af anden etnisk herkomst end dansk, siger Henrik Brix.

De to mænd er fortsat på fri fod, understreger vagtchefen.

