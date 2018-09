Person ramt af skud i formodet bandeopgør

Politiet formoder, at skyderi er relateret til bandekonflikt i hovedstadsområdet

Ved du noget, så tip os enten på sms/mms: 1224 eller på mail: 1224@eb.dk

En person blev tirsdag aften ramt af skud i forbindelse med et nyt skyderi i København. Det oplyser Københavns Politi.

Politiet var langt ud på natten til stede ved skyderiet, der fandt sted i området omkring Skaffervej og Frederiksborgvej i byens nordvest-kvarteret.

I en opdatering på Twitter skriver Københavns Politi, at skyderiet har forbindelse til en konflikt i bandemiljøet.

- Det er vores umiddelbare vurdering, at skyderiet er relateret til den nuværende bandekonflikt, lyder det blandt andet.

Politiet var massivt til stede i området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Klokket 03.15 holder Københavns Politi fortsat kortene tæt ind til kroppen.

- Hvad kan du sige om tilstanden på offeret?

- Vi har ingen yderligere kommentarer. Den ligger nu hos kommunikationsafdelingen, og de kan først træffes i morgen, siger den centrale vagtleder Henrik Stormer.

- Har I nogen anholdte i sagen?

- Jeg er nødt til at stoppe her, siger den centrale vagtleder til Ekstra Bladet.

Politiet ledte efter tekniske spor til ud på natten. Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

I den seneste tid har været flere skyderier i København og omegn.

Politiet har oplyst, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

De mange skyderier har fået tre politikredse på Sjælland til at indføre visitationszoner, som giver politiet mulighed for at visitere folk uden begrundet mistanke.

OVERBLIK: Den seneste uges skyderier i København og omegn Få her overblikket over den seneste uges skyderier i og omkring København: * Lørdag 15. september: En byge af skud hamrer mod siden af en sølvgrå Mercedes i Ishøj. I bilen, der befandt sig på Ishøj Parkvej, sidder to mænd på 24 år, og begge bliver såret. Den ene bliver ramt en enkelt gang i benet, mens den anden bliver ramt flere gange, herunder i ballen og bækkenet. Begge overlever. * Natten til tirsdag 18. september bliver der ifølge Ekstra Bladet affyret skud på Den Store Plads ved Mjølnerparken. Ingen personer bliver ramt. * Tirsdag 18. september: Omkring klokken 21.15 jagter en Audi en VW Polo i Herlev. Fra Audien skydes der ti gange. Ingen personer bliver ramt. * Cirka en time senere skydes der mod en mand, der sidder i en bil på Lygten på Nørrebro i København. Han bliver ramt i begge arme. Ifølge Ekstra Bladet er ofret et tidligere Brothas-bandemedlem. * Onsdag 19. september: Natten til onsdag bliver fem biler ramt af skud på parkeringspladsen ved lejlighedskomplekset Digehuset i Hundige. * Om aftenen går det løs på Ragnhildgade i København. Kort før klokken 20.00 kommer en bil kørende, og nogen begynder pludselig at skyde mod en gruppe unge. Næsten lige ved siden af står politiet, som svarer igen ved at beskyde bilen. Ingen bliver anholdt, og gerningsmændene slipper væk. * Natten til fredag 21. september opholder en 30-årig mand sig på Glostrup Torv sammen med en anden person, da en mand kommer løbende og affyrer flere skud fra en pistol. Den 30-årige bliver ramt i låret, men er uden for livsfare. Gerningsmanden flygter i en sølvgrå bil, som muligvis er identisk med et køretøj, der senere er fundet udbrændt i Nordsjælland. * Om aftenen fredag 21. september bliver en 19-årig person med formodet bandetilknytning og to tilfældige borgere ramt af skud ved Meinungsgade og Guldbergsgade på Nørrebro. * Lørdag aften 22. september bliver der skudt på Landlyst Vænge i Ishøj. Der er ingen meldinger om sårede, men politiet beslutter efterfølgende at indføre visitationszone i dele af Ishøj. * En tilsyneladende helt tilfældig mand bliver sent mandag aften 24. september fanget i krydsild på motorvejen ved Roskilde. På et tidspunkt mellem klokken 23.30 og midnat kørte manden på strækningen mellem afkørsel 13 og 12 i retning mod København, da en række skud pludselig tordnede mod hans bil. Efter episoden slår manden bremsen i og holder ind til siden. * Tirsdag aften 25. september lyder der ifølge TV2 mellem fire og fem skud ved Skaffervej og Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter. En person bliver ramt. Politiet vurderer, at episoden er relateret til den igangværende bandekonflikt. Kilder: Københavns Politi og Ekstra Bladet.