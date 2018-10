Person ramt af skud i Odense

Politiet er rykket massivt ud til et skyderi i Odense. Politiet har affyret et skud og mindst en person er blevet ramt

Ved du noget? Har du billeder? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Mindst en person er blevet ramt af skud afyrret af politiet i Odense.

Det oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at der har været et skyderi. Foreløbigt ved vi, at en enkelt person er blevet ramt, siger vagtchef Milan Holck til Ekstra Bladet.

På Twitter skriver Fyns Politi, at episoden er sket på Hvenekildeløkken nordøst for Odense, og der også har været en brand i forbindelse med skyderiet.

'Fyns Politi blev klokken 8.00 onsdag morgen kaldt ud til en brand i en lejlighed på Hvenekildeløkken i Odense. I den forbindelse har politiet afgivet skud. Efterforskningen vedrørende skudepisoden varetages af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, hvorfor Fyns Politi ikke har yderligere oplysninger', skriver politiet.

Ifølge politiet er der intet, der tyder på, at de har relation til bandekriminalitet. Samtidig oplyser de, at branden er blevet slukket, og ingen er kommet noget til skade i forbindelse med den.

Fyns Politi er massivt tilstede i Hvenekildeløkken Odense Sø efter en brand. En person er tilskadekommet. Et område i Hvenekildeløkken er afspærret. Tidshorisont pt. ukendt. Nærmere oplysninger tilgår senere. #fynspoliti — Fyns Politi (@FynsPoliti) 10. oktober 2018

I en pressemeddelse bekræfter Den Uafhængige Politiklagemyndighed, at en person er blevet ramt i benet.

'Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 10. oktober 2018 kl. 09.30 underrettet af Fyns Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode, hvor en mand var blevet ramt af skud fra politiet'.

'Fyns Politi har oplyst, at manden er blevet ramt af skud i benet, og Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om hans tilstand', skriver politiet.

