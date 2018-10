Person ramt af skud: Politi massivt til stede

Midt- og Vestsjællands Politi modtog kl. 21.01 en anmeldelse om et skyderi ved Ladegårdsparken Vest 103 i Holbæk.

Politiet kunne kort efter konstatere, at en 19-årig mand fra Holbæk var blevet ramt i kroppen af et skud. Offeret er blevet bragt til skadestuen til fornøden behandling og vurderes umiddelbart til at være uden for livsfare.

Se mere video på Local Eyes.

Området i Ladegårdsparken Vest er afspærret med henblik på tekniske undersøgelser i anledning af skudepisoden.

Foto: Local Eyes

Politiet er massivt til stede i området og i Holbæk by med henblik på eftersøgning af den eller de personer, der måtte stå bag skyderiet.

Politiet kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om sagen og henviser til at følge oplysninger på Midt- og Vestsjællands Politis Twitter-profil.

En beboer fortæller til Ekstra Bladet, at politiet er massivt til stede i området.

- Lige nu kan jeg se, der holder en politibil ud for, hvor jeg bor. Flere p-pladser er afspærret. Folk kan ikke komme ind og ud. Der går betjente rundt med automatvåben og i skudsikre veste, siger beboeren i Ladegårdsparken til Ekstra Bladet.

Foto: Local Eyes

Ifølge beboeren er der to rækker blokke i Ladegårdsparken. Skudepisoden skulle angiveligt være sket ud for Ladegårdsparken Vest 107, forklarer beboeren.

Kommunikationsmedarbjeder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi, siger til Ekstra Bladet, at politiet meget gerne vil høre fra vidner.

- Vi kender ikke antallet af gerningsmænd, og derfor vil vi gerne høre fra vidner, der har set noget, så vi kan få antallet med i efterforskningen, siger han.

- Det eneste, vi ved med sikkerhed om offeret, er, at det er en 19-årig mand fra Holbæk.

Der er oprettet visitationszone i Holbæk, men Ladegaardsparken, der et socialt boligbygger, ligger ikke inden for det område.

Opdateres ...