Person ramt af skud

En person er fredag aften blevet ramt af skud i boligområdet Askerød i Hundige sydvest for København.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om et skyderi på Agerhuset klokken 23 her til aften. Umiddelbart er en person ramt, og vi er massivt til stede i området, fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at personen er blevet bragt til sygehuset for at modtage behandling, men han kan ikke oplyse nærmere om vedkommendes tilstand.

Politiet er efterfølgende til stede i området med blandt andet hundepatruljer og efterforskere for at afklare de nærmere omstændigheder bag skyderiet.

Ekstra Bladet følger sagen ...