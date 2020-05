Et S-tog har onsdag aften ramt en person omkring Farum station

En person er onsdag aften blevet ramt af et tog syd for Farum Station.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det er sket under 100 meter fra stationen.

Den ramte person er fragtet tildækket ind i en ambulance, lyder det videre.

Politiet har bekræftet over for Ekstra Bladet, at en person er ramt, men myndighederne kan endnu ikke fortælle, hvad der konkret er sket.

DSB oplyser, at trafikken på Farum-linjen er indstillet.

Opdateres ...