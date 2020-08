Person ramt af tog

En kvinde er blevet ramt af et s-tog ved Greve Station

Midt- og Vestsjællands Politi har været rykket ud til et uheld på Greve Station, efter at politiet klokken 19 modtog en anmeldelse om en personpåkørsel.

- Da vi kommer frem, ligger personen uskadt under et tog S-tog, siger politiets vagtchef Henrik Møller Nielsen til Ekstra Bladet.

Øjenvidner fortæller til Ekstra Bladets mand på stedet, at kvinden ved et uheld blev ramt, da hun stod for tæt på S-toget, da det ankom.

Kvinden har umiddelbart ikke lidt skade af påkørslen. Hun blev kørt fra stationen i ambulance og bliver nu tjekket på hospitalet.

Politiet kan endnu ikke oplyse, præcis hvordan påkørslen fandt sted, og derfor vil man afhøre kvinden, når hun bliver udskrevet fra hospitalet.