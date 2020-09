Person reddet ved dansk turistattraktion

En person blev mandag aften reddet ud fra Døndalen på Bornholm efter et fald.

Det fortæller indsatsleder ved Bornholms Brændvæsen Henrik Madsen til Ekstra Bladet.

- En person har været ude og gå en tur, hvor vedkommende er skvattet, har slået sig og ikke selv kunne komme ud, siger han og uddyber:

- I forbindelse med det assisterede vi ambulancen ved at få den tilskadekomne ned til ambulance. Personen kunne ikke selv gå. Er man godt inde i Døndalen, så er der et godt stykke ud. Der har ikke været noget akut ved det.

Person blev efterfølgende kørt til sygehuset for at få tjekket sine skader.

Ikke et sjældent syn

Og det kuperede terræn på øen kan give kvaler for uvante besøgende.

- Hvor ofte oplever I faldulykke i det bornholmske terræn?

- Det er jo et statistisk spørgsmål, der ikke er noget godt spørgsmål på. Jeg vil sige, at vi er ude og hente flere folk ofte, siger indsatsleder Henrik Madsen.

- Der et anderledes underlag på Bornholm end andre steder i landet. Så vi er da både ved Helligdomsklipperne, Paradisbakkerne og Ekkodalen, men om det er tit eller ej ... Når vi regner ud, hvor mange turister, der kommer, og når vi ser på, hvor ofte vi er ude, kan det være svært at sige, om det er mange gange. Jeg synes ikke, at det er mange gange.

- Men det er heller ikke en overraskelse for jer, når I skal redde folk ud fra jeres attraktioner?

- Nej, det er det ikke. Og redningsmandskabet har fuldstændig styr på de skræntulykker.