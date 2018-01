Person skudt i boligkvarter

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Opdatering: Politiet er stadig massivt til stede i Kallundborg kort før midnat, hvor de endnu leder efter spor. Men det har ikke været muligt at få en opdatering fra politiet.

En person er onsdag aften blevet skudt i Kallundborg, det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har haft en skud-episode i Kalundborg, og at en person er ramt. Vi arbejder lige nu på stedet, siger Henrik Olesen, vagtchef ved politiet.

Ifølge TV-Kalundborg er ulykken sket i boligkvarteret Sct. Olaiparken, hvor politiet lige nu er massivt til stede.

Ekstra Bladet har talt med mediets fotograf, Jens Nielsen, som vidner om mindst ti politibiler, hundepatruljer og massivt mange betjente.

Han har talt med flere vidner på stedet, som både har set en læge-helikopter og en ambulance forlade stedet.

Desuden har han fået fortalt, at skudepisoden var et resultat af et sammenstød mellem to grupperinger, som begyndte at åbne ild mod hinandne.

Både han og Sjællandske Medier beretter om, at en ung mand er blevet ramt i siden eller i lysken, og at han er fløjet på Rigshospitalet i en lægehelikopter.

Politiet er lige nu i gang med undersøge sagen, og de derfor ikke yderligere kommentarer i øjeblikket.

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk