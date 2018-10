Person skudt i Odense: - Man bliver lidt bange for at bevæge sig frit herude

Ved du noget? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

Politiet er mandag eftermiddag massivt til stede i Odense-bydelen Vollsmose, efter en person er blevet ramt af skud i en lejlighed i Fyrreparken. Politiet blev alarmeret om skyderiet klokken 13.38.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at personen, en 28-årig mand, er kørt til behandling på Odense Universitetshospital, og at vedkommende er blevet ramt i maven og den ene arm.

Det står endnu ikke klart, hvad der var motivet til skudepisoden, men umiddelbart tyder det ikke på, at der er tale om en banderelateret hændelse, oplyser Fyns Politi.

Den sårede mand er blevet opereret på Odense Universitetshospital og er uden for livsfare.

Fra sin lejlighed kan den 20-årige Jasmina Fatic se, at politiet fortsat er til stede i den tilstødende opgang, hvor en 28-årig mand tidligere på eftermiddagen blev skudt. Privatfoto

Man bliver lidt bange

Der er fortsat meget politi til stede i Vollsmose i forbindelse med efterforskningen af sagen. Det bekræfter 20-årige Jasmina Fatic, der bor i nærheden af den opgang, hvor politiet har været massivt til stede.

- Jeg gik en tur i Lidl og da jeg kom hjem igen, omkring klokken 14.30, var der spærret af, så jeg blev nødt til at stå nede på parkeringspladsen og vente på, at jeg kunne komme op i lejligheden, siger den 20-årige beboer, som anslår, at der var omkring ti politibiler til stede i Fyrreparken, hvoraf flere var civile.

Jasmina forklarer, at hun ikke tidligere har oplevet noget lignende i boligområdet, men at eftermiddagens dramatiske hændelser skaber utryghed.

- Det er selvfølgelig ubehageligt at vide, at folk i det hele taget har våben. Man bliver lidt bange for at bevæge sig frit herude.

