Person stukket med kniv: Politiet massivt til stede i boligkvarter

Der lige nu et større politiopbud i Søborg

Der er afspærret et område på Nordfrontvej i Søborg, hvor Københavns Vestegns Politi lige nu har en aktion i gang.

Det skriver politiet på Twitter, hvor de også oplyser, at en mand er stukket med kniv. De arbejder fortsat på stedet for at sikre spor i sagen. De har ikke yderligere kommentarer.

Ifølge Ritzau er mandens skader alvorlige.

Ekstra Bladets mand på stedet beretter, at personerne i DNA-dragter ikke længere er at se.

- Lige nu er der en indsatsleder, en teknikerbil og to hundevogne. Og så har man spærret et lille stykke af på en 20-25 meter på villavejen, siger han.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få fat på politiet.

Opdateres ...