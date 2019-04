Personbil ramt frontalt: Blev skubbet ud foran lastbil

Kødannelse på Hovedvej A16 efter ulykke med to lastbiler og en personbil impliceret

En større trafikulykke har skabt store trafikale problemer på Hovedvej A16 ved Tjele.

En personbil blev indenfor få sekunder ramt af to forskellige lastbiler.

- Umiddelbart tyder det dog ikke på, at der er alvorlig personskade, oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Ulykken er sket på Overlundvej tæt på rundkørslen.

- Her bliver en holdende personbil ramt af en lastbil, som kommer bagfra. Personbilen bliver herefter skubbet over i den modsatte vejbane, hvor den bliver ramt frontalt af en anden lastbil, oplyser vagtchefen.

Ulykken skete klokken 07.00, og der er både politi og redningsmandskab på stedet.

- Der er en del trafikale problemer i området og kødannelse som følge af uheldet. Vi har lavet omkørsel ved rundkørslen. Men jeg vil gerne opfordre bilister, der kommer fra øst, om at finde andre veje, siger Lars Even.

Vagtchefen havde ved 07.45 tiden endnu ikke overblik over, hvornår der er ryddet op på stedet.

- Der skal fjernes to lastbiler, så det er et godt spørgsmål, hvornår vejen atter er helt farbar, siger Lars Even.