PET anker dom i sag om brud på fogedforbud

Politiets Efterretningstjeneste (PET) mener, at Københavns Byret burde have slået hårdere ned på JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen for at have trodset et fogedforbud i sagen om bogen "Syv år for PET".

Derfor har efterretningstjenesten valgt at anke dommen til landsretten med krav om en strengere straf.

- Særligt i lyset af de hensyn, der blev søgt beskyttet ved forbuddet, er det for PET afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt, og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud, skriver PET i en mail til Ritzau.

Københavns Byret afsagde fredag dom i sagen. JP/Politikens Hus skal betale 100.000 kroner, mens Christian Jensen skal af med 50.000 kroner. Dertil kommer sagsomkostninger på samlet 60.000 kroner.

PET krævede derimod langt højere straffe. Christian Jensen skulle have fire måneders fængsel - den strengest mulige straf i den type sager.

Desuden har efterretningstjenesten krævet JP/Politikens Hus straffet med 15 millioner kroner.