PET-ansat jagtede varevogn i sin fritid - nu risikerer han fartbøde

Et medlem af Politiets Aktionsstyrker (AKS) er tiltalt for at køre for hurtigt, da han i sin fritid jagtede en varevogn. Dommen falder i dag

Det hele starter i 2014 på Nørrebro. To biler kører frem mod et lyskryds. Den ene er en hvid Toyota-varevogn, i den anden bil, en hvid personbil, sidder en far og en søn. Lyskrydset skifter fra gul til rød, men det er ikke begge biler, der holder. Den hvide varevogn fortsætter over lyskrydset uden at sænke farten.

Det vækker personbilens chaufførs opmærksomhed. Han er nemlig ansat i PET's antiterrorenhed. Selvom han i virkeligheden har fri og er på vej med sønnen til fodbold, træffer han et valg. PET-manden er bekymret for, om chaufføren i den hvide varevogn muligvis er påvirket af noget. Derfor sætter han efter den hvide varevogn, som netop har overtrådt færdselsloven, men det skulle han måske aldrig have gjort.

Betjenten er nemlig sidenhen blevet tiltalt for at køre for hurtigt og dermed overtræde færdselsloven. I jagten bliver han blitzet af en fotovogn, idet han kører over 60 kilometer i timen gennem et byområde. Det skriver Berlingske.

Var bare uopmærksom

Betjenten stopper manden i varevognen.

- Han taler med føreren af varevognen, som ikke er påvirket af noget. Chaufføren har været uopmærksom og kommer med nogle forklaringer, hvortil min klient siger: 'Ved du hvad? Du får en advarsel. Jeg gør ikke mere ved det, men jeg vil sige dig: Dét der gør du bare ikke én gang mere', siger Torben Koch, der er advokat for den sigtede PET-mand til Berlingske. Det er tillige Torben Koch, der har udlagt hændelsesforløbet overfor avisen.

Gjorde sin pligt

Selvom sagen umiddelbart kan lyde som en simpel færdselsovertrædelse, rummer den ifølge Torben Koch et mere principielt spørgsmål. Nemlig hvorvidt en politibetjent skal straffes for at gøre sin pligt?

Ifølge Torben Koch, kørte hans klient 'udrykningskørsel', som ellers normalt er forbeholdt godkendte køretøjer, som eksempelvis har advarselslamper eller blå blink. Derfor gjorde hans klient, ifølge ham, bare sin pligt.

- At man ikke må køre udrykningskørsel i et privat køretøj, er formelt korrekt. Men der sidder jeg og tænker: Skal man være overdrevent formalistisk? Hvis føreren af varevognen havde kørt nogen ihjel ved næste lyskryds, så ville min klient have bebrejdet sig selv resten af livet, siger han til Berlingske og fortsætter:

- Han (klienten, red.) gør sin pligt, og så bliver han tiltalt for overtrædelse af færdselsloven.

Ekstra Bladet har forsøgt, men det har tirsdag formiddag ikke været muligt at få kontakt til Torben Koch.

Tirsdag falder der dom i sagen.