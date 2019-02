PET rykker ud til Søren Pape Poulsens og Inger Støjbergs boliger

Truslen mod både justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er øget.

Søndag oplyser Politiets Efterretningstjeneste (PET), at politiet og PET er til stede ved de to ministres hjem.

Det sker med henvisning til, at "sikkerheden omkring de to ministre er styrket".

- På nuværende tidspunkt er der ikke yderligere kommentarer, lyder det i en kort udtalelse fra PET.

Søndag aften er det således ikke klart, om der er tale om en konkret trussel, eller om tiltaget bunder i en mere generel vurdering af situationen omkring de to ministre.

Allerede søndag eftermiddag kunne Viborg Stifts Folkeblad berette, at tungt bevæbnet politi havde taget plads ved justitsministerens bolig ved Domkirken i Viborg.

I den forbindelse fastslog det lokale politi, at Pape er i god behold.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været hos Søren Pape Poulsen, og jeg kan oplyse, at han er hjemme og har det godt, lød det fra vagtchef Jan Nørrum til Viborg Stifts Folkeblad.

Også Justitsministeriet har været på banen i sagen. Her nøjedes man dog blot med at bekræfte, at sikkerheden omkring ministeren er blevet optrappet.

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, forklarer, at truslen både kan være konkret eller baseret på en samlet vurdering af situationen omkring de to ministre.

- Vi kommer ikke uden om, at her på det seneste har der været heftige diskussioner om paradigmeskift og heftige diskussioner om hjemtagning af krigere fra Islamisk Stat, siger han.

- Men det kan også være en helt konkret trussel, som har manifesteret sig eventuelt via telefon, internet eller brev.

Han forklarer, at trusselsniveauet omkring ministre hæves oftere, "end man går og forestiller sig som almindelig borger i det her land".

I den aktuelle sag er det ikke til at vide, hvad der ligger bag.

- For at vide det kræver det, at man sidder i maskinrummet hos PET, og det gør jeg altså ikke lige i øjeblikket, siger han.

- Men fra ni års funktion i PET har jeg set, at det som regel er summen af forskellige hændelser, der hober sig op.