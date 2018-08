PET: Unge skal rustes mod ekstremisme på nettet

Terrortruslen mod Danmark er stadig alvorlig, hed det i den seneste vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), som blev offentliggjort ved årsskiftet.

Den primære trussel er radikal islamisme, og ekstremistiske grupper udnytter og bruger dygtigt nettet til at groome, rekruttere eller opfordre til kriminelle aktiviteter.

På nettet og de sociale medier spredes antidemokratiske budskaber, propaganda og misinformation således med lynets hast

Dette kan i yderste konsekvens have indflydelse på unge mennesker, lyder det fra Henrik Bjelke Hansen, afdelingschef i PET's forebyggende afdeling.

Unge i Danmark antages ellers ofte at færdes hjemmevant online og på de sociale medier, og de omtales gerne som 'digitale indfødte'.

Men når det handler om at forholde sig kritisk til den information, de møder, eller hvad der er fornuftig adfærd på nettet, kan de digitale indfødte i nogle tilfælde blive de digitalt sårbare.

- Den militant islamistiske propaganda kan stadig understøtte og inspirere sympatisører til at begå angreb i Vesten, og vil derfor have en vedvarende effekt på trusselsbilledet i Danmark. Og det er bekymrende at se, hvordan ekstremister og andre kriminelle dygtigt udnytter nettet til at groome, rekruttere og opfordre til kriminelle aktiviteter. Derfor må vi både som myndigheder og civilsamfund samarbejde om at ruste vores børn til også at begå sig kritisk og klogt på nettet, siger Henrik Bjelke Hansen.

Klog og kritisk medieadfærd

Sammen med Medierådet for Børn og Unge og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme har PET nu udarbejdet online-magasinet 'Nettets vildveje', der skal ruste forældre og professionelle voksne til at robustgøre børn og unge til en klog og kritisk medieadfærd.

Online-magasinet er gratis og består af fem temaer om blandt andet sårbare unge og nogle af nettets mere mørke sider – som børn og voksne kan tale mere sammen om.

Initiativet er en del af Regeringens handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering (2016), hvor netop ekstremisme på nettet er i fokus.

Udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg (V) udtaler i den forbindelse:

'Med det nye online-magasin ruster vi unge mennesker til bedre at kunne stå imod propaganda på de sociale medier. Det er vigtigt for den unge selv og for Danmark.'

Nettetsvildveje.dk går i luften i morgen 30. august.