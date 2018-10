Peter Madsen vil ikke forsøge at få sin livstidsdom indbragt for Højesteret. Det oplyser hans forsvarer, Betina Hald Engmark, til TV2

Peter Madsen har givet op.

Han har opgivet håbet om at få omstødt de to livstidsdomme som byretten og senere landsretten har idømt ham efter han i august sidste år dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall.

Det oplyser Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, til TV2.

- Beslutningen er, at han ikke ønsker, der skal ske mere. Han ønsker afslutning, han ønsker ikke at se indersiden af en retssal igen, siger Betina Hald Engmark til TV2.

Betina Hald Engmark og Peter Madsen havde ellers efter byrettens livstidsdom blev stadfæstet i landsretten udbedt sig betænkningstid, for at beslutte om de ville forsøge at indbringe sagen for Højesteret.

Eksperter: Urealistisk med Højesteret

Selv hvis Madsen ville i Højesteret, var det ikke sikkert, at han havde fået lov.

Det kræver nemlig, at han indbringer spørgsmålet for Procesbevillingsnævnet, som herefter vil vurdere, om sagen er så principiel, at den skal for ved Højesteret.

Analysen fra flere eksperter lød da også, at det var urealistisk at forestille sig, at Højesteret skulle kigge på sagen.

- Generelt vil jeg sige, at jeg tror simpelthen ikke på det, sagde blandt andre professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Eva Smith.

- Der er masser af tilfælde, hvor en person er blevet idømt livsvarigt fængsel, uanset at der - i gåseøjne - kun er tale om ét drab, og uanset at han er ustraffet, tilføjede hun.

Undrer sig

For den erfarne forsvarsadvokat Mette Grith Stage, er udmeldingen dog overraskende.

- Umiddelbart undrer jeg mig. Med en livstidsdom har han alt at vinde og intet at tabe, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun påpeger, at det er en lang proces at søge om lov til at få en sag for Højesteret, men som hun tilføjer:

- Han har tiden til det.

Mette Grith Stage siger, at den årsag, hun kan få øje på udefra er, at Peter Madsen kan være ’metaltræt’ og ikke orker mere, hvilket også er i tråd med den korte udmelding fra Peter Madsens egen advokat Betina Hald Engmark om årsagen til ikke at ville forsøge at få sagen i Højesteret.

- Hvis han fik tilladelse til, at sagen skulle for Højesteret, ville han stadig sidde som varetægtsfængslet. Han kan have en interesse i, at sagen bliver helt afsluttet, og han dermed kan overgå til afsoning, siger Mette Grith Stage.