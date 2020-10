Peter Madsen i flugtaktion

Vej er spærret af og politiet massivt til stede i Albertslund, efter at Peter Madsen skal have truet sig ud af fængslet

Den livstidsdømte Peter Madsen har ifølge Ekstra Bladets oplysninger forsøgt at flygte. Han sidder lige nu op ad et hegn i Albertslund og har en bæltelignende genstand om maven.

To bevæbnede betjente ligger på jorden og holder øje med ham.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der både er bomberyddere, aktionsstyrke og kommandocentral til stede. Rullemarie er også til stede, og forhandlere er netop ankommet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Peter Madsen truet sig ud af fængslet, muligvis med en pistollignende genstand, ligesom han også har truet med en bombe.

Et vidne fortalte tidligere om politiaktionen:

- Pludselig så jeg flere vagter komme løbende hen over Roskildevej fra nordsiden af vejen. Nogle løb op ad Enighedsvej og Nyvej.

Ifølge vidnet var vagterne iført blå skjorter.

Roskildevej er spærret.

Tidligere mistanke om flugtplaner

Stedet hvor Peter Madsen sidder, og politiet er massivt til stede, ligger 400-500 meter fra Herstedvester Fængsel, hvor Peter Madsen afsoner en livstidsdom for drabet på Kim Wall.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Peter Madsen tidligere været i isolation på grund af mistanke om flugtplaner.

Ekstra Bladet erfarer, at Herstedvester Fængsel er på såkaldt 'natteluk', som betyder, at alle indsatte er lukkede inde på deres celler, så der kan visiteres.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi og Kriminalforsorgen, som begge meddeler, at de undersøger sagen.

Politiet melder dette ud på Twitter.

Vi har også været i kontakt med Peter Madsens hustru, Jenny Curpen, som oplyser, at hun ikke har nogen kommentarer.

Advokat Betina Hald Engmark, som var advokat for Peter Madsen under straffesagen, siger, at hun ikke har hørt om begivenheden i dag, før medierne kontaktede hende. Hun har ingen bemærkninger til sin klients handlinger.

I øjeblikket sidder mange hver mandag aften og følger med i TV2's serie 'Efterforskningen', der handler om opklaringen af ubådssagen. Men Peter Madsens navn bliver ikke nævnt i serien.

Seriens instruktør og manuskriptforfatter, Tobias Lindholm, ønsker ikke at kommentere formiddagens drama, siger han til Ekstra Bladet.

