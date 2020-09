Peter Madsen i telefonsamtaler: Indrømmer drab på Kim Wall

Kim Wall fik en 'landmine' til at eksplodere. Hun triggede ham med sine spørgsmål. Og så slog han hende ihjel.

Sådan lyder det, når Peter Madsen for første gang nogensinde tilstår det bestialske drab på den svenske journalist 10. august 2017.

Tilståelsen kommer i første afsnit af programserien 'De hemmelige optagelser med Peter Madsen', hvor journalist Kristian Linnemann sammenlagt har haft mere end tyve timers telefonsamtaler med morderen, der afsoner en livstidsdom i Herstedvester Fængsel.

Samtaler som han uden Peter Madsens vidende har optaget, men efterfølgende fået tilladelse til at bringe.

Peter Madsen siger ikke selv direkte ordene 'Jeg har dræbt Kim Wall', men svarer blot ja til, at han slog journalisten ihjel. I det hele taget har han store vanskeligheder ved at tale om det konkrete hændelsesforløb i det første program, som Ekstra Bladet har set, og som kan streames på dplay.dk.

Privatfoto af Kim Wall, der var 30 år, da hun blev brutalt myrdet.

Alligevel kommer indrømmelsen undervejs i samtalen, hvor Peter Madsen fremstiller sig selv om en person, der ikke normalt er voldelig. 'Hvis jeg gør nogen noget, er det mig selv, lyder det blandt andet.

Men så er det, at Kim Wall under interviewet i ubåden altså bare 'rammer nogle ting', siger han videre, og journalisten spørger, om det er der, hun får ham trigget, så han 'ender med at slå hende ihjel'.

- Ja, lyder svaret.

Peter Madsen genoplever Kim Walls sidste øjeblik. Video: Discovery Networks Danmark.

Ifølge pressematerialet siger Peter Madsen i begyndelsen af programseriens afsnit to:

- Der er ikke noget med, hvis skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begik forbrydelsen. Det er alt sammen min skyld.

Peter Madsen på vej ud fra Retsmedicinsk Institut 11. augsut 2017

Planter skylden på offeret

Tidligere drabsefterforsker på Rejseholdet, Kurt Kragh, hæfter sig blandt andet ved måden, Peter Madsen fralægger sig ansvaret for drabet på, når han siger, at det er offeret, der 'trykkede på nogle knapper', 'ramte nogle ting' og 'rørte ved en landmine', som så eksploderede og slog hende ihjel.

- Her prøver han jo at plante skylden på Kim Wall selv, og det er et helt klassisk karaktertræk for drabsmænd som Peter Madsen med klare psykopatiske træk. De tager aldrig nogensinde ansvaret for deres handlinger - uanset hvor alvorligt det er. Han prøver at retfærdiggøre og bortforklare det, han har gjort, siger Kurt Kragh til Ekstra Bladet.

Sammen med psykiater Henrik Day Poulsen optræder han i programmet for at vurdere Peter Madsens udtalelser. Også kriminalreporter på Ekstra Bladet Linette Krøger Jespersen, der dækkede hele sagen for avisen, medvirker.

Pervers og karakterafviger

Under retssagen kom det frem, at Peter Madsen i mentalundersøgelsen vurderes som højst utroværdig. Han er patologisk løgner, pervers og karakterafviger med psykopatiske og narcissistiske træk. Derfor var Kurt Kragh ikke overrasket, da han lyttede til mandens talestrøm på de optagede samtaler. Og så alligevel.

- Selv om det, jeg hørte, svarede nogenlunde til det indtryk, jeg har fået af manden ud fra, hvad jeg har læst og ud fra mentalerklæringen, så blev jeg alligevel overrasket over, hvor meget hans fokus er rettet mod hans egen person hele tiden. Der er ingen form for anger overhovedet. Alt hvad han taler om, handler om Peter Madsen.

- Det var ret lærerigt.

- Hvad tænker du om, at han får taletid?

- I denne situation synes jeg, det er interessant. Jeg synes ikke på nogen måder, det bliver en promovering af Peter Madsen. Det er let gennemskueligt, hvad han er for en person, og jeg synes ikke programmet giver ham nogen pluspoint. Tværtimod synes jeg, at han til fulde og på alle måder får afdækket sin personlighed.

Kim Wall og Peter Madsen stævner ud 10. august. Privatfoto

Kynisk og brutalt drab

Kim Wall havde en aftale om at interviewe Peter Madsen 10. august 2017. På det sidste billede, der er taget af Kim Wall i live, stævnede hun ud i ubåden sammen med sin bøddel. I de følgende timer blev hun mishandlet på det groveste, inden han slog hende ihjel, parterede hendes lig og smed delene i vandet.

Peter Madsen siger i det nye tv-program, at han ikke ved fysiologisk, hvad der dræbte hende.

- Jeg ved, det var de ting, jeg fortalte hende. Det var situationens drift, det var måske chok, men hun blev fjern, og hun forsvandt, lyder det blandt andet.

Peter Madsen om den skæbnesvangre tur: - Kan ikke huske hvorfor, hun dør. Video: Discovery Networks Danmark.

Peter Madsen blev i april 2018 idømt fængsel på livstid i Københavns Byret for drabet på den 30-årige journalist Kim Wall.

- Der er tale om et kynisk og brutalt drab på en tilfældig kvinde, der i forbindelse med sit journalistiske arbejde havde taget imod en ubådstur, læste retsformand Anette Burkø op, da dommen faldt.

Ekstra Bladet har onsdag været i kontakt med tidligere drabschef Jens Møller, som i sin tid stod i spidsen for Kim Wall-sagen. Han ønsker ikke at udtale sig om programmet eller Peter Madsens indrømmelse.

'De hemmelige optagelser med Peter Madsen' kan streames på dplay.dk fra onsdag klokken 10.

